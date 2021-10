München (ots) -Im zweiten Jahr in Folge fand in Deutschland das Oktoberfest, das beliebteste Bierfest der Welt, nicht statt. Deshalb hat die ecuadorianische Biermarke Club Premium etwas Besonderes einfallen lassen und das Oktoberfest durch ein großes, gemeinsames Anstoßen von Ecuadorianern und Deutschen gefeiert.Kurz nach der Markteinführung in Ecuador hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, den Schritt nach Deutschland zu wagen. Primäres Ziel: Den Anteil von Münchner Malz in der neusten Bierkreation "Doble Malta" zu würdigen. In den vergangenen Tagen fuhr daher ein Lastwagen mit Club Premium Doble Malta Probierflaschen durch die Straßen Münchens und erregte dabei nicht nur die Aufmerksamkeit der in der Stadt lebenden Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer, die sich beim Hi-Sky München, dem heute Umadum genannten Münchner Riesenrad, versammelten, um gemeinsam mit weiteren Bürgerinnen und Bürgern der Stadt mit dem neuen südamerikanischen Bier anzustoßen. Warum auf dem Gelände des Umadum? Es ist eins der Highlights des Oktoberfests - wenn es denn stattfindet.Im Jahr 2021 wurde das kultige Oktoberfest, das normalerweise jedes Jahr über 15 Tage hinweg mehr als sechs Millionen Besucherinnen und Besucher allein in München anlockt, zum zweiten Mal in Folge abgesagt, um einen Ausbruch von Covid-19 zu vermeiden. Auch deshalb war die Veranstaltung von Club Premium ein voller Erfolg - insbesondere bei den in Deutschland lebenden Ecuadorianerinnen und Ecuadorianern löste sie viele positive Gefühle aus. Die Menschen freuten sich, ein Stück Heimat zu erleben, wie diese Stimmen unterstreichen:"Es war unerwartet, in München, der Stadt, in der ich seit acht Jahren lebe, Flaschen meines Lieblingsbiers Club Premium zu finden. Was für eine großartige Idee, ein kleines Stück Ecuador nach Deutschland zu bringen und mit einem Toast zwischen Ecuadorianern und Deutschen zu feiern", sagte beispielsweise Martin Coloma aus Ecuador.Paola Arnol, eine in München lebende Ecuadorianerin ergänzte: "Danke, dass Sie mich für einen Moment in mein geliebtes Ecuador zurückversetzt haben, als ich dieses Club Premium Doble Malta genossen habe."Pressekontakt:Fernanda Arregui SaáPR-Agentur von Cervecería Nacional+593 997411476farregui@marketgate.com.ecOriginal-Content von: Club Premium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159490/5054736