Zu den Highlights gehören Workflow-Innovationen in den Bereichen Plasma-Proteomik und Immunopeptidomik sowie eine verbesserte Proteomik-Datenanalyse mit Spectronaut

Biognosys, ein führender Erfinder und Entwickler von Proteomik-Lösungen auf der Basis von Massenspektrometrie, wird bei der Jahreskonferenz der American Society for Mass Spectrometry (ASMS), die vom 31. Oktober bis 4. November in Philadelphia (USA) stattfindet, wegweisende wissenschaftliche und technologische Fortschritte bei seinen proprietären Proteomik-Forschungsdienstleistungen, Softwarelösungen und Kits bekannt gegeben.

Bei der Konferenz wird Biognosys wird eine Rekordzahl von 3 mündlichen Präsentationen, 10 wissenschaftlichen Postern, 2 Poster-Kooperationen, 1 Workshop-Panel sowie 2 Spectronaut-Frühstücksseminaren anbieten. Ferner wird ein wissenschaftliches Expertenteam am Stand 224 Fragen beantworten und die Softwarelösungen demonstrieren. Weitere Produktdemos werden am Stand 719 von Bruker Daltonics angeboten.

Die Präsentationen stellen die bedeutenden Beiträge von Biognosys zur Umgestaltung der biowissenschaftlichen und klinischen Forschung mit Proteomik der nächsten Generation vor, insbesondere in den Bereichen Plasmaproteomik, Immunopeptidomik und Proteomik-Datenanalyse.

Lukas Reiter, PhD, Chief Technology Officer bei Biognosys kommentiert:

"Unser signifikanter Beitrag zum wissenschaftlichen ASMS-Programm unterstreicht die unermüdlichen Anstrengungen von Biognosys für Innovationen in der Massenspektrometrie-basierten Proteomik und den Fortschritt in der biowissenschaftlichen und klinischen Forschung."

Entdeckung von Krebs-Biomarkern mithilfe von Plasmaproteomik der nächsten Generation

Das Plasmaproteom ist eine bislang kaum erforschte Erkenntnisquelle für den Gesundheitszustand eines Menschen. Biognosys wird die Ergebnisse einer Studie zum Deep Human Plasma Profiling an einer Kohorte von 180 Patienten mit Lungen-, Brust-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs vorstellen, bei der eine frühe Version ihres Plasma-Biomarker-Discovery-Workflows der nächsten Generation eingesetzt wurde, der im November auf den Markt kommt. Der Workflow ist optimiert für die Anwendung auf den Geräten Thermo Fisher Scientific Exploris 480 und FAIMS Pro. Aus dem Plasmaproteom wurden insgesamt 2.700 Proteine quantifiziert und ein Proteinpanel mit einem erheblichen positiven Vorhersagewert für einzelne Krebsstadien identifiziert.

Andreas Huhmer, Senior Director Life Sciences Research OMICS Marketing bei Thermo Fisher Scientific erklärt:

"Biognosys verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Maximierung aller innovativen Funktionen der Thermo Scientific Orbitrap-Massenspektrometer der modernen Proteomanalyse. Ein Beispiel ist der neue Plasma-Biomarker-Discovery-Workflow. Die einzigartige Tiefe und quantitative Präzision bietet in Kombination mit der inhärenten Unvoreingenommenheit der Massenspektrometrie-basierten Analyse das Potenzial, die Entdeckung von Plasmabiomarkern auf eine vollkommen neue Ebene zu führen."

Gewinnung von Erkenntnissen über das Immunsystem für die personalisierte Arzneimittelentwicklung

Immunopeptide haben eine wichtige Funktion für das Immunsystem und können analysiert werden, um die Entwicklung von personalisierten Behandlungen zu unterstützen. Derzeit ist die Massenspektrometrie die einzige verfügbare Technologie, mit der in großem Umfang Immunopeptid-Profile von biologischen Proben zuverlässig gemessen und identifiziert werden können. Biognosys wird seinen Immunopeptidomik-Workflow präsentieren, der optimiert wurde, um tief- und weitreichende biologische Einblicke in das Immunsystem großen klinischen Studien zu liefern.

Übersetzung von Daten in Erkenntnisse mit Spectronaut, SpectroMine und SpectroDive

Biognosys bietet führende Softwarelösungen für die Proteomik-Datenanalyse. In einer Vortragsreihe wird das Team erläutern, wie es die neuesten Entwicklungen bei maschinellem Lernen und Deep Learning einsetzt, um detaillierte Erkenntnisse über das Proteom zu erhalten. Darüber hinaus freut sich Biognosys auf die Gelegenheit, zwei Frühstücksseminare mit drei Gastrednern anzubieten, die ihre neuesten Ergebnisse aus der Anwendung von Spectronaut in ihren Forschungsprojekten vorstellen. Außerdem wird eine Vorschau auf die nächste geplante Veröffentlichung gegeben.

Gary Kruppa, Vice President, Proteomics bei Bruker Daltonics:

"Die Softwaretools von Biognosys gehören zu den besten Lösungen zur Analyse von Proteomikdaten, die mit Bruker-Geräten generiert wurden. Insbesondere die neueste Spectronaut-Version bietet spektakuläre Leistungsverbesserungen bei dia-PASEF-Daten. Wir laden alle Bruker-Anwender dazu ein, die Möglichkeiten von Spectronaut kennenzulernen und vom dem überragenden Support von Biognosys zu profitieren."

Besuchen Sie biognosys.com/asms2021 für einen vollständigen Überblick über die Biognosys-Präsenz auf der ASMS.

Über Biognosys

Biognosys ist führend bei neuen Methoden in der Proteomik und setzt sich für die Transformation der Lifescience-Forschung ein. Dazu entwickelt das Unternehmen modernste Proteomik-Technologien und -Lösungen für die pharmazeutische und biotechnologische Forschung und Proteomik-Experten. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Softwarelösungen und Kits, die multidimensionale Erkenntnisse über Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen biologischen Spezies und Probentypen liefern. Die einzigartigen patentierten Technologien von Biognosys basieren auf der hochauflösenden Massenspektrometrie zur Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenweit führender Präzision, Tiefe und Durchsatzleistung. Mithilfe wegweisender Datenanalytik übersetzt Biognosys Daten in verwertbare Erkenntnisse für Forschung und Entwicklung und klinische Studien. Nähere Informationen unter biognosys.com.

