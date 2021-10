Der Euro hat am Montag in der Früh leicht höher tendiert. Zuletzt stand der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung gegen 8.45 Uhr bei 1,1648 US-Dollar. Der Freitagsschlusskurs lag bei 1,1645 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zum Wochenausklang auf 1,1630 Dollar festgesetzt.Nachdem der Euro zuletzt wieder etwas an Boden gutmachen konnte, fehlte es laut den Helaba-Experten ...

