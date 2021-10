Der US-Energiekonzern Exxonmobil will in Wyoming eine Anlage zur Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung (CCS) weiter ausbauen. Künftig sollen zusätzlich zu bisher 6-7 Mio. Tonnen pro Jahr weitere 1 Mio. Tonnen abgeschieden werden. Der Energiekonzern aus Irving, Texas, hat in der vergangenen Woche das Verfahren für die Vergabe von Aufträgen für Planung, Beschaffung und Bau im Rahmen seiner Pläne zur Erweiterung der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) in seiner Anlage in La Barge, Wyoming, eingeleitet. ...

