Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet fester ++ Zooplus: Überraschende Entwicklung ++ Honeywell senkt Prognose ++ Phunware: Donald Trump als Kursdoping.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Indizes boten am Freitag zum Wochenschluss ein uneinheitliches Bild. Während der Dow Jones und der S&P 500 im Handelsverlauf neue Rekordhochs erreichten, gerieten Technologietitel wegen der schwachen Zahlen von Intel und Snap unter Druck. Fed-Chef Jerome Powell kündigte zudem erneut den baldigen Beginn des Tapering an und sorgte so für eine zusätzliche Belastung. Bis Mitte 2022 will Powell die Anleihekäufe der Fed beenden, wenn die Wirtschaft mitspielt. Der Dow Jones schloss 0,21 % fester bei 35.677 Punkte. Der S&P 500 konnte seine frühen Gewinne nicht halten und ging mit einem Minus von 0,11 % bei 4.544 Punkte aus dem Handel. Der Nasdaq 100 gab 0,87 % auf 15.355 Punkte nach. In Deutschland wird um 10 Uhr der Ifo-Index für den Oktober präsentiert. Analysten erwarten gegenüber September im Schnitt einen leichten Rückgang um einen Punkt auf 97,8 Punkte. Der Mix aus Lieferengpässen, steigenden Energiekosten und der zunehmenden Covid-Inzidenz wirkt sich dabei belastend aus. Der Dax eröffnete heute 0,24 % fester bei 15.580 Punkten und zeigte sich im frühen Handel stabil.

Im Übernahmepoker bei Zooplus gibt es unterdessen eine überraschende Entwicklung.

