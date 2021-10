Neue Woche, neue Hochs. So lässt sich die Lage an den Ölmärkten zum Auftakt in die neue Börsenwoche zusammenfassen. So markierten die Ölsorten Brent und WTI wieder einmal neue Mehrjahreshochs. Dies wiederum verhilft den Aktienkursen der großen Energieriesen wie etwa BP im frühen Handel weiter nach oben.Angetrieben werden die Ölpreise weiterhin von den bestehenden Angebotssorgen. Zahlreiche Marktteilnehmer befürchten weiterhin, dass die Ausweitung der Förderquoten des Förderverbands Opec+ nicht ausreichen ...

