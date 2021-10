Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen") (ISIN MT0000580101/ WKN A1JGT0) (Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) informiert ihre Anleger über den aktuellen Geschäftsverlauf und relevante Marktentwicklungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...