Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Zugewinnen tendiert. Gegen 9.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 3.788,76 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg ebenso um 0,24 Prozent auf 1.907,83 Einheiten.Datenseitig steht am Vormittag das ifo-Geschäftsklima im Fokus. Das wichtige Konjunkturbarometer aus Deutschland dürfte gegenüber dem Vormonat jedoch ...

