HAEMATO plant Zulassung und Vertrieb eines Botulinumtoxin-Produktes unter eigener Marke in Europa



Seoul und Schönefeld, 25. Oktober 2021 - Die HAEMATO PHARM GmbH ("HAEMATO"), ein 100 %-iges Tochterunternehmen der HAEMATO AG (ISIN: DE000289VV1), erweitert das eigene Portfolio um ein Botulinumtoxin-Produkt des Pharmaunternehmens Huons BioPharma Co., Ltd. ("Huons BioPharma"), mit Sitz in Seoul, Korea. Hierfür haben Huons BioPharma und HAEMATO einen exklusiven Lizenz- und Liefervertrag für das in Korea unter dem Markennamen LIZTOX(R) und HUTOX(R) bekannte Produkt geschlossen. Durch den Vertrieb eines Botulinumtoxin-Produktes unter eigener Marke baut HAEMATO den Geschäftsbereich "Lifestyle & Ästhetik" weiter aus. Hierdurch wird auch die Belieferung des Mutterkonzerns M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8), einem der führenden Anbieter für Schönheitsbehandlungen in Europa, mit einem preislich attraktiven Botulinumtoxin-Produkt auf lange Zeit sichergestellt. Darüber hinaus soll das Produkt in allen europäischen Märkten vertrieben werden. Für die Zulassung in Europa planen beide Seiten ein europäisches Zulassungsverfahren, zu dem auch klinische Studien gehören. Über die detaillierten finanziellen Rahmenbedingungen des Vertrags haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Über HAEMATO:

Die HAEMATO AG wurde 1993 gegründet und ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit dem Fokus auf dem Handel von hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika (mit den Therapieschwerpunkten Onkologie, HIV, Rheumatologie und anderen chronischen Krankheiten) sowie der Entwicklung und dem Vertrieb von Medizinprodukten und Eigenmarken insbesondere im Bereich "Lifestyle & Ästhetik". Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.haemato.de

Über Huons BioPharma

Huons BioPharma Co., Ltd. wurde im April 2021 aus der Holdinggesellschaft Huons Global Co., Ltd. ausgegliedert, um das Geschäft mit Botulinumtoxin-Produkten zu erweitern, auf den globalen Markt vorzustoßen und sich auf die Entwicklung neuer Biopharmazeutika zu konzentrieren. Ziel des Unternehmens ist es, die Lebensqualität durch die Entwicklung von Biopharmazeutika für schwer behandelbare Krankheiten zu verbessern und die internationale Markteinführung von HUTOX(R) voranzutreiben. Zukünftig strebt Huons BioPharma außerdem Indikationserweiterungen sowie die Weiterentwicklung von Botulinumtoxin der nächsten Generation durch kontinuierliche F&E-Investitionen an.

Über LIZTOX(R) / HUTOX(R)

LIZTOX(R), bzw. HUTOX(R) ist ein injizierbares Botulinumtoxin Typ A, das zur Behandlung und "Glättung" von mäßigen bis schweren Falten im Gesichtsbereich indiziert ist. Das Produkt ist bereits in Korea und mehreren anderen asiatischen Ländern registriert und vermarktet. Seit der Markteinführung in Korea im zweiten Quartal 2020 konnte LIZTOX(R) die Position unter den führenden Botulinumtoxin-Produkten in Korea festigen.

