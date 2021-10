Unterföhring (ots) -Sie ist die "Ex von Alexander Herrmann": Lisa Angermann hat 2017 mit TeamHerrmann "The Taste" gewonnen. Jetzt kehrt sie als erste Michelin-Sterneköchin unter allen bisherigen "The Taste"-Kandidat:innen als Gastjurorin fürs Teamkochen zur Kochshow zurück. "Lisa ist das beste Beispiel, was 'The Taste' mit einem machen kann, wenn man 'The Taste' gewinnt", so Coach Alex Kumptner.Im "The Taste"-Finale geht es am Mittwoch um den einen Löffel, der alles entscheidet. Um den einen Löffel, auf den die Köch:innen ihr ganzes Können setzen. Um den Löffel zum Glück. Sieben Koch-Künstler:innen kämpfen um die letzten goldenen Sterne und den Sieg bei "The Taste" 2021. Bevor diese Entscheidung fällt, gibt es noch mehr Überraschungen ...Das erste komplette Final-Team: TeamRaue geht mit vier Kandidat:innen ins Finale 2021 - mit Christopher, Paula, Tim und Janni. Frank Rosin ist (nicht zum ersten Mal) ohne TeamRosin dabei. Er hat mit Tanjas Ausscheiden seine letzte Kandidatin bereits im Viertelfinale verloren, ist im Finale aber dennoch unverzichtbar ...Häufigster Rückkehrer: "Jeder Matrose, unrasiert und fern der Heimat, kommt eines Tages heim zu Muttern", so Angelina Kirschs Ankündigung des zweiten Gastjurors im Finale - Starkoch Roland Trettl ist zum sechsten Mal bei "The Taste" dabei. Dreimal war er selbst Coach (2016-2018, 2018 hat TeamTrettl mit Gary gewonnen), im Finale 2021 verkostet und beurteilt er zum dritten Mal als Gastjuror.Gewinnt TeamRaue mit einem seiner vier Kochtalente? Oder Katrin mit Rekord-Sieger Alexander Herrmann? Wie stehen die Chancen für Hanna und Maximilian aus Titelverteidiger-TeamKumptner? Wer wird seinem Löffel die Krone aufsetzen?Dies sind die Finalist:innen und ihre Teams am 27. Oktober 2021:Team Alexander Herrmann (Gelb): Katrin (23, bei Wiesbaden)Team Alex Kumptner (Grün): Hanna (29, Berlin), Maximilian (34, Konstanz)Team Tim Raue (Rot): Christopher (29, Zürich), Paula (22, Wien), Tim (31, Oberhausen), Janni (22, bei Nürnberg)Team Frank Rosin (Blau): ohne Kandidat:innen"The Taste": das Finale am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn."The Taste"-Presselounge: Auf http://presse.sat1.de/thetaste finden Sie Presse-Infos und Bildmaterial sowie Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.10. Staffel "The Taste": Interessierte Hobby- und Profiköch:innen können sich jetzt schon für 2022 bewerben: https://www.sat1.de/tv/the-taste/bewirb-dich.Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 160 4798508email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5054829