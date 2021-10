Köln/Hamburg (ots) -Let's go wild! GEO WILD ist das neue deutsche SVoD-Angebot für hochwertige Naturdokumentationen bei RTL Deutschland. Es startet heute im Kabelnetz bei Vodafone. Damit erweitert das Kölner Medienunternehmen seine im August mit Vodafone langfristig verlängerte erfolgreiche Partnerschaft auch inhaltlich. Die Aufschaltung von GEO WILD auf weitere Plattformen - inkl. TVNOW/RTL+ - erfolgt sukzessive. Die neue Sendermarke ist ein Ableger des bereits im Jahr 2014 von RTL Deutschland und dem Gruner + Jahr-Magazin GEO gegründeten Pay-TV-Dokumentationskanals GEO TELEVISION.GEO WILD ergänzt das Angebot von GEO TELEVISION um vertiefende, bildgewaltige und hochwertige Natur- und Tierdokumentationen und erzählt packende, einfühlsame und facettenreiche Geschichten über unsere Tierwelt. GEO WILD richtet sich insbesondere an Familien und Kinder, will unterhalten und Wissen vermitteln. Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit mit der GEO-Redaktion. Neben Einzeldokumentationen sind auch Reihen fester Bestandteil des Senders. Gleich zum Start abrufbar sind zum Beispiel die beeindruckende 15-teilige Reihe "Wildes Nordamerika", die Mehrteiler "Ein Waisenhaus für Nashörner" und "Vor den Küsten Afrikas".Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel bei RTL Deutschland: "GEO WILD ist die neue Adresse für hochwertige Inhalte aus der Welt der Natur- und Wildlife-Dokumentationen. Wir sind glücklich, dass Vodafone mit uns den Weg gehen möchte, dieses neue Angebot unter der Marke GEO mit uns im Markt zu starten. Als Spin-Off unseres erfolgreichen Dokumentationskanals GEO TELEVISION bekommt das erfolgreichste Genre des Muttersenders mit GEO WILD den Stellenwert, den es verdient."Frank Thomsen, GEO-Publisher bei Gruner + Jahr: "GEO TELEVISION hat sich über die Jahre sehr gut etabliert. An diesen Erfolg wollen wir mit GEO WILD nun gern anknüpfen. Ein weiterer Schritt von vielen, die noch folgen werden, um eine der stärksten Marken im Wissenschaftsjournalismus auch im Bewegtbild wachsen zu lassen."Lars Riedel, Head of TV and Entertainment bei Vodafone: "Spektakuläre Landschaftsaufnahmen, faszinierende Geschichten aus dem Tierreich und interessante Einblicke in die Vielfalt von Natur und Mensch - das alles können unsere GigaTV-Kunden ab sofort auf GEO WILD abrufen. Dass wir das neue Angebot von RTL schon jetzt unseren GigaTV-Kunden anbieten können, ist eines der ersten Ergebnisse unserer jüngst verlängerten Partnerschaft. Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland für unsere Kunden auch gleich erlebbar geworden ist."Voraussetzung für den Abruf von GEO WILD-Inhalten ist ein Empfangsgerät mit Video-on-Demand-Funktionalität. Dazu gehören unter anderem alle GigaTV Boxen und der Horizon Kabel Receiver. Notwendig ist außerdem ein TV-Paket, das Zugang zu HD-Sendern bietet.Über GEO:GEO ist das größte Wissensmagazin Deutschlands. Seit 45 Jahren erfolgreich im Markt etabliert, erzählt es Geschichten, die bewegen und unseren Blick auf die Welt verändern. Mit tief recherchierten Inhalten, opulent bebildert und unterhaltsam aufgeschrieben, erreicht GEO Monat für Monat 2,39 Millionen Leser:innen (AWA 2021). GEO inspiriert seine Leserschaft, sich für die Schönheit unseres Planeten zu begeistern, seine zunehmende Bedrohung zu verstehen und sich für den Schutz seiner Lebensräume und Bewohner einzusetzen. Und GEO engagiert sich selbst für eine nachhaltige Zukunft, setzt das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten und hat angekündigt, ab 2022 klimaneutral zu werden. Zu dem Magazin gehört ein multimedialer GEO-Kosmos mit zahlreichen Heftreihen, Digitalangebot, Podcasts, Veranstaltungen und TV-Formaten wie GEO TELEVISION und GEO WILD.Pressekontakt:Frank RendezSenior Manager Kommunikation & PR RTL, Sendersprecher GEO, GEO WILD, RTL Crime, RTL Passion, RTL LivingKommunikation RTL DeutschlandTel: +49 221 456-74246frank.rendez@rtl.deSabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: GEO WILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159458/5054861