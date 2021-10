DJ Ifo-Index sinkt im Oktober - Geschäftserwartungen schwach

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober etwas deutlicher als erwartet eingetrübt, was vor allem an den schwächeren Geschäftserwartungen der Unternehmen lag. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 97,7 (September revidiert: 98,9) Punkte, wie das Ifo-Institut im Ergebnis seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 98,0 Punkte prognostiziert. Für September waren vorläufig 98,8 Punkte gemeldet worden.

Der Index der Geschäftslagebeurteilung verringerte sich auf 100,1 (September: 100,4) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 99,4 Punkte erwartet. Der Index der Geschäftserwartungen sank auf 95,4 (revidiert 97,4) Punkte, den niedrigsten Stand seit Februar. Erwartet worden waren 96,3 Punkte. Basis war ein vorläufiger September-Wert von 97,3 gewesen. "Sand im Getriebe der deutschen Wirtschaft hemmt die Erholung", kommentierten die Konjunkturforscher die Zahlen.

Im verarbeitenden Gewerbe gab der Geschäftsklimaindex erneut nach. Die Unternehmen waren mit ihrer aktuellen Geschäftsentwicklung etwas weniger zufrieden, wie das Ifo Institut schreibt. Zudem trübten sich die Erwartungen weiter ein. Die Kapazitätsauslastung gab in Folge der Lieferengpässe um 2,1 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent nach.

Im Dienstleistungssektor verschlechterte sich das Geschäftsklima nach der Erholung im Vormonat wieder. Die Unternehmen blickten nach Ifo-Angaben deutlich weniger optimistisch auf die kommenden Monate. Ihre aktuelle Lage bewerteten sie jedoch etwas besser. Im Handel sank der Index deutlich. Die Händler waren merklich weniger zufrieden mit ihren laufenden Geschäften. Zudem nahm der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate weiter zu. Auch hier belasten Lieferengpässe die Stimmung.

Im Bauhauptgewerbe besserte sich das Geschäftsklima erneut. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage etwas besser. Zudem konnte der Erwartungsindex zum sechsten Mal in Folge zulegen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 04:17 ET (08:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.