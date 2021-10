Die TUI-Aktie scheint sich aktuell (einigermaßen) zu stabilisieren. Doch mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen hierzulande könnte neues Ungemach drohen. So hatte jüngst Marokko den Flugverkehr mit Deutschland eingestellt - andere Länder könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Immerhin kommt Positives aus Fernost.Konkret: Thailand will sich am 1. November für Flugreisende aus Deutschland und 45 weiteren Ländern mit geringem Corona-Risiko öffnen. Bisher standen nur zehn Staaten auf der Liste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...