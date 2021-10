Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Zinsmärkten waren in der Berichtswoche Verluste zu verzeichnen, so die Experten von Union Investment.Die Inflationserwartungen seien, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Bank of England, zuletzt wieder angestiegen. In den USA habe die Zinskurve etwas steiler tendiert. US-Schatzanweisungen mit zehn Jahren Laufzeit hätten am Donnerstag in der Spitze zeitweise mit 1,7 Prozent rentiert. Zum Vergleich: Noch im Juli habe deren Verzinsung bei etwas weniger als 1,2 Prozent gelegen. Per Freitagvormittag habe sich aus Wochensicht ein Renditeanstieg um zehn Basispunkte auf 1,67 Prozent ergeben. ...

