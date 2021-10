ARAG Experten informieren über das Programm "Corona-Auszeit für Familien" Die Corona-Pandemie hat wohl die meisten Menschen an ihre Grenzen gebracht. Insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern, die die Monate der Einschränkungen in einer kleinen Mietwohnung überstehen mussten oder Familien, in denen ein behindertes Familienmitglied lebt. Und um sie geht es bei dem Programm "Corona-Auszeit für Familien". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...