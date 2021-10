Die Aktie von Berkshire Hathaway läuft seit rund einem halben Jahr seitwärts, dabei könnte das Marktumfeld für die von Investorenlegende Warren Buffett begründete Holdinggesellschaft aktuell kaum besser sein. Das Team der 800%-Strategie PLUS hat sich den Wert angesehen und verrät, ob sich ein Einstieg lohnt oder Anleger noch etwas länger an der Seitenlinie verbleiben sollten.Steigende Zinsen am Anleihenmarkt, eine steile Rallye bei Öl und Gas sowie explodierende Frachtraten im Transportgeschäft: ...

