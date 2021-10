Am Mittwoch sprangen die Vorzüge um 9% auf 88,60 Euro. Allzeithoch! Am Mittwoch sprangen die Vorzüge um 9% auf 88,60 Euro. Allzeithoch! In den letzten zehn Jahren ist der Kurs um 550% explodiert. Der beste Wert in unserem Value Depot! Die Börse feiert, daß Sixt neue Rekordergebnisse ins Visier nimmt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen setzt der Autovermieter die Jahresprognose hoch. Sixt rechnet ...

