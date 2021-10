Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Die Preise der Bitcoin-Futures-ETF (z.B. BITO) können und werden mit den Bitcoin-Preisen korrelieren, so Roman Matkovskyy, Associate Professor an der Rennes School of Business.Da sie jedoch die Preise von Bitcoin-Futures-Kontrakten verwenden würden, sowie aufgrund der Kosten beim Kauf und Verkauf von Futures-Kontrakten, würden die Bitcoin-Futures-ETFs nicht dieselben Werte wie die Bitcoin-Preise haben. Die Preise der Futures-Kontrakte würden dem Bitcoin-Spotpreis indirekt über Kontrakte folgen, die beispielsweise von der Chicago Mercantile Exchange verwaltet würden. Der Handel mit Bitcoin-Futures erfordere von den Anlegern zusätzliche Sicherheiten. So sei Bitcoin zum Beispiel bei 60.830 USD gehandelt worden, während Bitcoin-Futures bei 62.070 USD gelegen hätten. ...

