Italiens Regierung ist mit dem Verkauf der Krisenbank Monte dei Paschi an die Großbank Unicredit gescheitert. Trotz Bemühungen beider Seiten würden die Verhandlungen nicht fortgeführt, teilte das Wirtschafts- und Finanzministerium zusammen mit Unicredit am Sonntag mit. Laut Medienberichten konnte in zwei wichtigen Punkten keine Einigung erzielt werden. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...