Meilenstein erreicht: Blender Bites bald in einer der weltweit größten US-Club Store-Kette erhältlich

Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2), ein kanadisches Food-Tech-Unternehmen, das vorportionierte und tiefgekühlte pflanzliche Smoothies in Bio- Qualität entwickelt, freut sich bekannt geben zu können, dass es im Segment der US-Großmärkte (Club Stores) Fuß gefasst hat und seine "Power Berry Smoothie Pucks" schon bald in einer US-Niederlassung erhältlich sein werden.

Blender Bites hat bereits eine Vorreiterrolle hinsichtlich vorportionierter, tiefgekühlter Smoothies eingenommen und reitet schon seit einiger Zeit auf der grünen Nachhaltigkeitswelle mit und scheint sich dadurch einen wahren Wettbewerbsvorteil gesichert zu haben. Bei den "Smoothie-Pucks" des Food-Unternehmens steht die Funktionalität im Vordergrund, sie sind aber vor allem wegen ihrer hohen Nährstoffdichte sehr gesund. Die tiefgefrorenen "Pucks", aus denen im Blender-Bites-Mixer köstliche grüne Smoothies werden, sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sättigenden Ballaststoffen, liefern aber verhältnismäßig wenig Kalorien.

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern eine äußerst nahrhafte und bequeme Smoothie-Lösung in Bioqualität anzubieten. Jede Portion enthält eine Mischung aus Bio-Früchten, grünem Gemüse und funktionellen Zusatzstoffen. Blender Bites Produkte haben eine zertifizierte Bioqualität, die in ganz Kanada und in den USA vertrieben werden und derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich sind.

Anfang Oktober hatte das Unternehmen bereits eine Sorte seiner Superfood-Smoothies erfolgreich bei einer Club Store-Kette in Kanada eingeführt. Zeitgleich hat das Unternehmen gezielte Maßnahmen im Hinblick auf den Vertrieb über Großmärkte in den Vereinigten Staaten gesetzt und kann nun mit Freude bekannt geben, dass der Vertrieb seiner Smoothie Pucks in Bioqualität im Südwesten der Vereinigten Staaten erfolgreich gestartet ist.

Meilenstein erreicht - Blender Bites und der wachsende Markt der Smoothies

Der Vertrieb der sogenannten Smoothie Pucks über US-Großmärkte ist ein Riesenschritt für das Unternehmen. In den Vereinigten Staaten erzielte der Markt für Smoothies im Jahr 2019 ein Marktvolumen von 12,1 Milliarden US-Dollar und dürfte mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 10,1 % bis zum Jahr 2026 auf 17 Milliarden US-Dollar ansteigen.

"Wir sind von unserem aktuellen Erfolg im kanadischen Lebensmitteleinzelhandel einfach überwältigt und freuen uns, dass wir nun auch den Einzug in den Markt der Club Stores in den USA geschafft haben", freut sich Chelsie Hodge, CEO des Unternehmens. "Der Einstieg in die Vertriebsschiene der Großmärkte in den Vereinigten Staaten wird uns eine völlig neue Klientel verschaffen, die von unserer gesunden, bequemen und leckeren Smoothie-Innovation profitieren wird." Nachhaltiges Handeln - vom Konsumtrend zum Wirtschaftsfaktor

Der Blick auf die Nachhaltigkeitsindizes des Unternehmens zeigt, dass hier alle Ampeln bereits auf grün stehen. Und "zero waste" und "bio" liegen voll im Trend - von daher scheint die Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2) ein besonders aussichtsreicher Kandidat für eine nachhaltige Anlage auf dem Aktienmarkt zu sein. Für das nächste Jahr hat das Unternehmen die Markterweiterung für den Bio-Umsatz-Spitzenreiter, USA, geplant. Das könnte also eine nahezu perfekte Einstiegsgelegenheit sein, denn das Unternehmen befindet sich noch in einer Frühphase der Unternehmensgeschichte.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes "Easy Smoothie"-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält.

Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Produkte von Blender Bites werden in ganz Kanada vertrieben und sind derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich, unter anderem bei den Handelsketten Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

Disclaimer

