München (ots) -Der Disney Channel hält etwas ganz Besonderes und unfassbar Spannendes bereit: das Special "Beni & die schwarze Pfote"! Am 30. Oktober verwandelt sich der Münchner Sender für das 45-minütige Detektivabenteuer in Beni Webers coole Detektivzentrale, wenn der beliebte Moderator gemeinsam mit dem unschlagbaren Detektivclub "Die schwarze Pfote" auf Spurensuche geht. Das Special stellt einen spannenden Mix zwischen fiktionaler Geschichte und interaktiven Elementen dar. Es wird also garantiert nicht langweilig! "Beni & die schwarze Pfote" wird von Rat Pack Filmproduktion (u.a. "Wickie und die starken Männer" 2009 / "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" 2018), gemeinsam mit Produktion34 produziert, ausführende Produktionsfirma ist Eumel Film. Das Special basiert auf der Buchreihe "Ein Fall für die schwarze Pfote" von Benedikt Weber.Die Besetzung aus talentiertem Nachwuchs und etablierter Prominenz ist vielversprechend: Als "Die schwarze Pfote" sind Aaron Sansi als Merlin, Frida Common als Charly und Egon Schrader als Fips zu sehen. Sie bekommen tatkräftige Unterstützung von Petra Nadolny als Kommissarin Premmberger, der Gesetzeshüterin von Hommelsdorf, von Uwe Ochsenknecht als Heribert Renner, einem einflussreichen Geschäftsmann, und Ingolf Lück als Dirk Krawinkel, dem örtlichen Schrottplatzbesitzer.Benedikt Weber, Autor der Buchreihe und Produzent, kommentiert: "Schon das Schreiben der Bücher 'Ein Fall für die schwarze Pfote' hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Dass ich ein Abenteuer 'meines' Detektivclubs nun im Auftrag des Disney Channel - nicht nur schauspielerisch, sondern auch als Produzent - gemeinsam mit einem so renommierten Partner wie der Rat Pack Filmproduktion zum Leben erwecken darf, ist etwas ganz Besonderes! Ich hoffe, dass unser Fall die kleinen Spürnasen vor dem Fernseher genauso begeistern wird".Wenn in Hommelsdorf etwas Rätselhaftes passiert, ist die schwarze Pfote bestehend aus Merlin, dem geborenen Meisterdetektiv, Charlotte alias Charly, Fips und Detektivhund Hugo sofort zur Stelle - für sie unsichtbar an ihrer Seite ist Beni mit offenen Augen und Ohren. Während die jungen Detektive unterwegs sind, um den Indizien zu folgen, beobachtet Beni alles von seiner Detektivzentrale aus und gibt unerkannt hilfreiche Tipps. Diese kommuniziert er durch Hugo, den sprechenden Spürhund! Und wenn die Meister-Ermittler nicht weiterwissen, sind die Kids vor dem Fernseher gefragt! Die kleinen Detektive und Detektivinnen zuhause werden in dem mysteriösen Fall durch Fragen von Beni zu Rate gezogen, dabei zum fieberhaften Miträtseln animiert und spielen eine wichtige Rolle in der Aufklärung des Verbrechens. "Beni & die schwarze Pfote" vereint das Beste aus allen Welten: spannende Detektivgeschichten, Interaktivität, einen sprechenden Hund und natürlich den beliebten Kindermoderator Beni.Zum Inhalt des Specials "Gift Alarm":In dem idyllischen Städtchen Hommelsdorf ist etwas Schreckliches passiert. Eine Frau wurde beim Sprung in den Fluss vergiftet. Aber keine Sorge: Der Detektivclub "Die schwarze Pfote" ist sofort zur Stelle. Nach kurzer Recherche ist den jungen Ermittlern Merlin, Charly, Fips und Hund Hugo klar, dass es sich hierbei um keinen Unfall handelt. Jemand hat absichtlich Gift in den Fluss gekippt. Mithilfe von Moderator Beni und den Zuschauern sammeln die Detektive Hinweise und kommen der Lösung des Falles immer näher. Wird es ihnen gelingen, den Täter zu fassen?Sendehinweis:BENI & DIE SCHWARZE PFOTE, 45-minütiges Special, am 30. Oktober um 10.30 Uhr im Disney ChannelMehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.de (http://www.disneychannel.de/)Facebook: www.facebook.com/DisneyChannelDeutschlandInstagram: www.instagram.com/disneychannel--------------------------------Über den Disney ChannelDer frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus.