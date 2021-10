Pressemitteilung der Media and Games Invest SE:

Medien- und Spielesegment zeigen weiter starke Geschäftsentwicklung, gewinnen Marktanteile und entwickeln sich besser als durch die das IDFA-Blocken beeinträchtigten Märkte

- Während sich die IDFA-basierten disruptiven Marktveränderungen positiv auf MGI auswirken, wird erwartet, dass die aktuellen globalen Lieferkettenprobleme MGIs Medien- und Spielesegment nicht negativ beeinträchtigen werden.- Smaato's Integration schreitet weiter gut voran und führt zu eine positive Umsatzentwicklung sowie Kosteneffizienz.- Der Finanzbericht für das dritte Quartal 2021 wird am 15. November 2021 veröffentlicht.

Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) informiert ihre Anleger über den aktuellen Geschäftsverlauf und relevante Marktentwicklungen.

"Wir erhalten derzeit viele Anfragen bezüglich der kurz- und mittelfristigen Auswirkungen, die die Änderungen von Apple in Bezug auf die sogenannten Identifier for Advertisers kurz "IDFA", sowie die globalen Lieferkettenprobleme, auf das Geschäft der MGI haben werden. Insbesondere die jüngsten Berichte über negative Auswirkungen von mehreren anderen Marktteilnehmern, z.B. von sozialen Netzwerken, sowie aus dem Bereich der Hyper-Casual- und Casual-Games, haben zu Unsicherheiten bei den Investoren geführt.", fasst Remco Westermann, CEO von Media and Games Invest, die aktuellen Marktunsicherheiten zusammen und ergänzt: "Insgesamt sehen wir, dass sich die jüngsten IDFA-Änderungen positiv auf die Umsätze und die Profitabilität von MGI auswirken. Tatsächlich profitieren sowohl das Medien- als auch das Spiele-Segment der MGI von den IDFA-Änderungen und den Lieferkettenproblemen, während viele andere Marktteilnehmer darunter leiden. Der Kundenstamm von MGI's Mediensegment Verve besteht hauptsächlich aus Unternehmen mit digitalen Produkten, sodass sich die Lieferkettenprobleme ...

