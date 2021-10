Unterföhring (ots) -- "Plan A" startet am 9. Dezember im Camino Filmverleih- Das Drama ist eine deutsch-israelische Koproduktion von Yoav & Doron Paz mit August Diehl und Sylvia Hoeks in den Hauptrollen- "Plan A" ist ko-produziert von Sky Deutschland und wird als Sky Original im Laufe des Jahres 2022 bei Sky und Sky Ticket zu sehen sein- Sky wird in Zukunft vermehrt Filmproduktionen in Deutschland und Europa unterstützen und den Sky Cinema Kunden dadurch exklusive Highlights präsentieren könnenUnterföhring, 25. Oktober 2021 - Nach der Israel-Premiere des packenden Dramas "Plan A" der Regiebrüder Yoav & Doron Paz auf dem 37. Int. Haifa Film Festival in der Sektion "Israeli Feature Film Competition" wird Camino Filmverleih den mit Spannung erwarteten Film mit August Diehl und Sylvia Hoeks in den Hauptrollen am 9. Dezember 2021 in Deutschland starten. Der von Sky ko-produzierte Film wird im Laufe des Jahres 2022 als Sky Original seine exklusive TV- und Streaming-Premiere bei Sky und Sky Ticket feiern. Durch sein Engagement als Produzent und Ko-Produzent wird Sky in Zukunft vermehrt Filmproduktionen in Deutschland und Europa unterstützen."Plan A" bekam von der FBW das Prädikat "besonders wertvoll" und wurde in Haifa mit dem "Artistic Achievement Award" ausgezeichnet. IntoScreens titelte: "Shocking" und für den "Express" wirft der Film die grundsätzlichen Fragen zur Natur der Rache auf.Über "Plan A":"Plan A" (Original: Tochnit Aleph) basiert auf einer unfassbaren, beinahe unbekannten und wahren Geschichte, die gleichermaßen berührt und schockiert. 1945 plant eine Gruppe Holocaust-Überlebender die größte Racheaktion der Geschichte: "Tochnit Aleph/Plan A": Für jeden ermordeten Juden soll ein Deutscher sterben.Yoav & Doron Paz (Regisseure): "Die Erinnerung an den Holocaust aufrecht zu erhalten ist eine Aufgabe und große Verantwortung, die unsere Generation sehr bald schon alleine tragen wird, da es nicht mehr viele Überlebende gibt. Wir sind der festen Überzeugung, dass jede Generation ihre ganz eigenen Filme dazu machen muss. Um das Thema am Leben zu erhalten, um die Toten des Holocaust zu ehren, für die Zukunft daraus zu lernen. Jetzt ist die Zeit gekommen, auch diese Geschichte zu erzählen."Skady Lis & Minu Barati (Produzentinnen): "Als Produzentinnen hat uns diese Geschichte sofort in ihren Bann gezogen. Sie erzählt einen wichtigen, bisher weitgehend unbeleuchteten Teil unserer Vergangenheit. Der Film thematisiert auch heute aktuelle Fragen nach Gerechtigkeit, Rache und Moral und beschäftigt sich mit Ur-Gefühlen der menschlichen Natur sowie der Frage, ob tödliche Vergeltung wahre Rache ist, oder das Leben zu leben. "Michaela Tarantino (Vice President Cinema bei Sky Deutschland): "Als erster in Deutschland produzierter Sky Original Film ist 'Plan A' etwas ganz Besonderes für uns. Da wir bei Sky immer ungewöhnliche Geschichten erzählen wollen, waren wir sofort von dem Drehbuch begeistert. Eine unglaubliche Handlung, die auf wahren Tatsachen beruht, aber bis heute noch niemals erzählt wurde. Dank einer Meisterleistung von August Diehl und eines hochklassigen Schauspiel-Ensembles ist den beiden Regisseuren Doron und Yoav Paz ein Film gelungen, der bis zur letzten Minute unter die Haut geht. Wir freuen uns, den von Sky ko-produzierten 'Plan A' im Laufe des Jahres 2022 dann als exklusive TV- und Streaming-Premiere bei Sky anbieten zu können."Für die beiden Hauptrollen des packenden Dramas konnten die international bekannten Schauspieler August Diehl ("A Hidden Life", "Inglorious Basterds") und Sylvia Hoeks ("Blade Runner 2049, "See") gewonnen werden. Zum namhaften Schauspieler-Ensemble gehören auch Nikolai Kinski, Milton Welsh, Michael Brandner, Tim Wilde sowie die israelischen Schauspieler Michael Aloni und Oz Zehavi.Regie führen die israelischen Brüder Yoav und Doron Paz ("Phobidilia", "Jeruzalem", "The Golem") die selber aus einer Familie deutscher und polnischer Holocaust-Überlebender stammen und ihren Film als eine andere Art von Holocaust-Film begreifen. Yoav und Doron Paz zeichnen sich auch für das Drehbuch verantwortlich.Produziert wurde PLAN A von Skady Lis (Getaway Pictures) und Minu Barati (Jooyaa Film), in Ko-Produktion mit UCM Israel (Chilik Michaeli und Avraham Pirchi), Bayerischer Rundfunk, Sky sowie Phiphen Pictures USA, Cineplus und ARTE. Die Produktion wurde gefördert von FilmFernsehFonds Bayern, DFFF, BKM NEUSTART KULTUR, MEDIA und der Rabinovich Foundation of the Arts, Israel Lottery Council for Culture & Arts, dem Israel fund for film production und der Filmförderungsanstalt. Den Weltvertrieb übernehmen Global Screen (International Sales).Die Dreharbeiten der Deutsch-Israelischen-Koproduktion fanden in Deutschland (Franken), der Ukraine und in Israel statt.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 