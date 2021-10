Ein enttäuschender Ifo-Index und die anstehende Zahlenflut vieler Börsenschwergewichte aus dem In- und Ausland haben den Dax zu Wochenbeginn ausgebremst. Der deutsche Leitindex notierte mit 15.566 Zählern nur knapp im Plus. Auch der EuroStoxx50 kam mit 4189 Punkten am Montag bis zum Mittag kaum vom Fleck.

