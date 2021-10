Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen PFA Invest - mergers

The mergers below will take effect on Nasdaq Copenhagen. The last day of trading UCITS-shares in the discontinuing sub-funds is 5 November 2021. Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060457901 ---------------------------------------------------- Name: PFA Invest Højt Udbytte Aktier ---------------------------------------------------- Last day of trading: 5 November 2021 ---------------------------------------------------- Short name: PFIHUA ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 91335 ---------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060579183 ---------------------------------------------------- Name: PFA Invest Europa Value Aktier ---------------------------------------------------- Last day of trading: 5 November 2021 ---------------------------------------------------- Short name: PFIEVA ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 103111 ---------------------------------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060750883 --------------------------------------------------- Name: PFA Invest USA Stabile Aktier --------------------------------------------------- Last day of trading: 5 November 2021 --------------------------------------------------- Short name: PFIUSA --------------------------------------------------- Orderbook ID: 128163 --------------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0060446706 -------------------------------------------------- Name: PFA Invest Globale Aktier -------------------------------------------------- Short name: PFIGLA -------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 90094 -------------------------------------------------- --------------------------- Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060750966 ------------------------------------------------ Name: PFA Invest Udenlandske Obl ------------------------------------------------ Last day of trading: 5 November 2021 ------------------------------------------------ Short name: PFIUDO ------------------------------------------------ Orderbook ID: 128162 ------------------------------------------------ Continuing sub-fund ISIN: DK0060700433 ------------------------------------------------------------ Name: PFA Invest Mellemlange Obligationer ------------------------------------------------------------ Short name: PFIMLO ------------------------------------------------------------ Unchanged orderbook ID: 120410 ------------------------------------------------------------ For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1022013