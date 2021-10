Münster (ots) -Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (22. Oktober) konnte ein Spielteilnehmer aus Schweden als einziger Tipper den obersten Gewinnrang treffen. Seine Ausbeute: über 10 Millionen Euro. Im zweiten und dritten Gewinnrang gibt es acht weitere Großgewinne im sechsstelligen Bereich.13. geknackter Jackpot des JahresDie Ziehung im finnischen Helsinki sorgte für den 13. geknackten Jackpot des Jahres. Die Zahlen 15-33-34-38-43 und die beiden Eurozahlen 3 und 7 bedeuten für den schwedischen Tipper das große Jackpot-Glück. Sein Gewinn beträgt genau 10.754.545,60 Euro.Weitere HochgewinneWeitere Eurojackpot-Spieler konnten Großgewinne in den Rängen zwei und drei abräumen. Jeweils 910.793,50 Euro gehen nach Italien und Dänemark. Sechs weitere Großgewinne konnten in der Klasse 3 erzielt werden. Spielteilnehmer aus Finnland (2x), Norwegen, Estland und erneut Schweden und Italien freuen sich über 107.152,10 Euro.Neue JackpotphaseAm kommenden Freitag (29. Oktober) steht der Eurojackpot wieder bei seiner Startsumme von zehn Millionen Euro. Tipps können in allen Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5055114