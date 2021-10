Hugo Boss hat mit den Q3-Zahlen eindrucksvoll seine Turnaround-Story fortgeschrieben. So hat der Modekonzern bei Umsatz und Gewinn bereits wieder das Vor-Pandemie-Niveau übertroffen und zudem die Prognosen angehoben. Man geht von einer "weiteren globalen Erholung" aus. Mit Blick auf den chinesischen Markt kommt nun überdies ein neuer Manager ins Spiel.Wie Hugo Boss am Montag mitteilte, hat Judith Sun im Oktober ihre Arbeit aufgenommen und wird für die Umsetzung der Markenstrategie in diesem "wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...