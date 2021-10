BIT Capital hat zwei neue Fonds aufgelegt. Bei beiden liegt der Fokus auf Kryptowährungen und Krypto-Technologien. Der Fonds "BIT Global Crypto Leaders" richtet sich auch an Privatanleger. Der "BIT Crypto Opportunities" hingegen, ist professionellen Anlegern vorbehalten. Die Berliner Fondsgesellschaft BIT Capital hat zwei neue Fonds lanciert, die Anlegern in Deutschland Zugang zum Marktsegment Kryptowährungen und Kryptotechnologien bieten sollen. Beide Fonds investieren sowohl über ETPs in Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...