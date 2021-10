Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) ist ein Microcap, der erst in 2022 möglicherweise den Break-even erreichen könnte. Umsätze nenneswerter Grössenordnung sind erst in 2022 zu erwarten. Der Ansatz der Tubesolar und der "Stallgeruch" machen die Story spannend: Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt ...

