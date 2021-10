Könnte es sein, dass Ufos von Außerirdischen gefertigt und geflogen werden? Nasa-Chef Bill Nelson möchte das nicht ausschließen. Es gebe für die Sichtungen schlicht keine Erklärung, sagt er. "Wer bin ich, dass ich behaupte, dass die Erde der einzige Ort ist, an dem eine Lebensform lebt, die so zivilisiert und organisiert ist wie die unsere?" Anlässlich eines Auftritts an der Universität von Virginia im gleichnamigen US-Bundesstaat hat Nasa-Chef Bill Nelson angedeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen militärischen Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten (Ufos) und der Suche...

