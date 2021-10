Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das ifo Institut hat heute seinen Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Der Wert ist von 98,9 Punkten im September auf 97,7 Zähler im Oktober gesunken. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Großes Problem sind wie schon in den vergangenen Monaten Lieferprobleme. Laut Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, sind vor allem die Erwartungen von Skepsis geprägt. Die Sorgen wegen Lieferengpässen hätten jetzt auch verstärkt den Handel erreicht. Die ifo Konjunkturuhr rückte nach den Befragungen in den Abschwungbereich. Was das konkret bedeutet, erfahren Sie im folgenden Interview.