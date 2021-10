Der IWF schätzt in seinem neuesten Artikel IV-Bericht entsprechend den Zahlen des kurz zuvor publizierten globalen Ausblicks Indiens Wachstum für das Fiskaljahr 2021/22 auf 9,5% und für 2022/23 auf 8,5%. Damit zeichnet er ein etwas kräftigeres Profil der Erholung verglichen mit dem Herbstausblick der ADB, der für Indien 10 bzw. 7,5% in Aussicht stellt.Im Jahrzehnt vor der Pandemie gehörte Indien zu den am schnellsten wachsenden Staaten der Welt und übertrumpfte zeitweilig sogar das chinesische Wachstumswunder. Die Corona-Pandemie stellte das Land dann aber vor große Herausforderungen. Zwei Covid-19-Wellen lösten eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise aus, doch die Wirtschaft erholt sich allmählich. Die zweite Welle führte zu einem scharfen Einbruch der Wirtschaft, der allerdings geringer und kürzer als befürchtet ausfiel, und die jüngsten Hochfrequenzindikatoren deuten auf eine anhaltende Erholung hin. So liegen die Einkaufsmanager-Indizes klar im expansiven Bereich (um 55 ...

