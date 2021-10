Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag ihre zwischenzeitliche Schwäche hinter sich gelassen und wieder mit Aufschlägen tendiert. Gegen 14.10 Uhr stand der ATX mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 3.789,56 Punkten. Zeitweise war der heimische Leitindex in die Verlustzone abgerutscht, bevor er sich gegen Mittag wieder in positives Terrain vorarbeiten konnte. Auch der marktbreite ATX Prime stieg zuletzt ...

