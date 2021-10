Am deutschen Aktienmarkt liegt die Aktie von New Work zur Stunde im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 207,00 Euro. Die Aktie von New Work verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 1,43 Prozent. Sie hat sich um 3,00 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verschlechtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...