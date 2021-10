Frankfurt am Main (ots) -Die Spiele-App InvestNuts hat den diesjährigen Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI gewonnen. In der Kategorie "Bildung" konnte das Spiel des Robo Advisors VisualVest sowohl die Fach- als auch die Kinderjury überzeugen und erreichte den ersten Platz.InvestNuts ist ein Spiel zur Vermittlung von grundlegendem Finanz- und Investitionswissen. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Eichhörnchens mit dem Ziel, genügend Nüsse für die kalten Wintermonate und den Ruhestand zurückzulegen. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, Nüsse zu sammeln und klug wieder einzupflanzen, um die bestmögliche Ausbeute zu erzielen. Durch das Pflanzen und Ernten der Nüsse lernen die Spieler den Zusammenhang von Risiko und Rendite.Der Deutsche Kindersoftwarepreis TOMMI wurde am 24. Oktober 2021 zum 20. Mal live im Kinderkanal von ARD und ZDF verliehen. Nominiert waren 57 digitale Spiel- und Bildungsangebote für Kinder in sechs unterschiedlichen Kategorien. Eine Fachjury aus Journalisten, Pädagogen und Wissenschaftlern wählte in einem ersten Schritt die Nominierungen aus. Anschließend bewerteten mehr als 1.600 Kinder die Nominierungen und wählten die Sieger in den Kategorien Bildung, Apps, Konsolenspiel, PC-Spiele, elektronische Spielzeuge und Kindergarten/Vorschule."Wir freuen uns sehr, dass wir mit InvestNuts den TOMMI gewonnen haben. Insbesondere junge Leute tun sich schwer, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Mit unserer Spiele-App ermöglichen wir daher Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zur Finanzwelt. Im Spiel können sie unterschiedliche Strategien ausprobieren und lernen so ganz nebenbei, wie das Investieren am Kapitalmarkt funktioniert", sagt Dr. Olaf Zeitnitz, Gründer und Geschäftsführer von VisualVest.Die Spiele-App InvestNuts steht für Android und iOS zum kostenlosen Download in den App Stores zur Verfügung und wurde bereits rund 10.000 Mal heruntergeladen.Pressekontakt:Nina AlbrechtLeitung PR und Marketing+49 (0) 151 26141706presse@visualvest.deOriginal-Content von: VisualVest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157574/5055515