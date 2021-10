Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Quantocoin - die Blockchain-Bank der Zukunft, die in die QuantoPay Digitale Bankplattform integriert wird, soll nach dem erfolgreichen Start seiner Fintech- und DeFi-Blockchain-Lösung der zweiten Generation in Europa und Großbritannien 2022 auf dem US- und lateinamerikanischen Markt eingeführt werden.QuantoPay ist eine digitale, auf Blockchain basierende mobile Bank. Es handelt sich um die weltweit erste revolutionäre Fintech-Anwendung, die den Nutzern die Freiheit gibt, über ihr Smartphone Geld auszugeben, zu verdienen, zu sparen und zu überweisen - schnell, sicher und kostengünstig. Durch die Zusammenarbeit mit VISA, CONTIS und Currencycloud werden in Kürze digitale und virtuelle QuantoPay VISA-Karten eingeführt.Als revolutionäre Blockchain-Organisation, die die Speicherung und Nutzung von Kryptowährungen sicher und bequem macht, Quantocoin integriert sie Blockchain- und Kryptowährungslösungen fest in den Alltag. Es spielt eine wichtige Rolle bei Auslandszahlungen, da es den Nutzern ermöglicht, direkt von ihren mobilen Geräten aus billige, sichere und schnelle Überweisungen in die ganze Welt zu senden.Die digitale Währung ist die Zukunft des Geldes. QuantoPay glaubt fest an die finanzielle Eingliederung und möchte Menschen auf der ganzen Welt, die keinen ausreichenden oder überteuerten Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, helfen. Über die Plattform Quantocoin und die mobile Finanz-App QuantoPay sollen die Menschen über Finanzsysteme, Zahlungen und den allgemeinen Umgang mit Geld aufgeklärt werden.QuantoPay bietet Finanz- und Banking-Tools, die seinen Nutzern sofortige Liquidität und Währungsfunktionalität bieten, besser als das traditionelle Bankensystem und die wenigen ernsthaften Konkurrenten. Durch die Expansion in unversorgte Regionen in Afrika und Asien wird QuantoPay in naher Zukunft Milliarden von Menschen einen Weg aus der Armut bieten und gleichzeitig die digitale Wirtschaft erweitern."Wir bei QuantoPay sorgen uns um eine gesunde finanzielle Inklusion und Bildung, die darauf abzielt, die fragwürdigen Methoden des traditionellen Finanzsystems und sogar einiger neuer Akteure der Fintech-Branche zu stoppen. QuantoPay wird seiner Gemeinschaft praktisch GIVE BACK geben, mit einer völlig transparenten Verteilung der generierten Gewinne in nachhaltige, umwelt-, kinder-, tier-, kunst- und sportbezogene Projekte - WECARE."Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@quantopay.com. Besuchen Sie unsere Website: us.quantopay.com und rufen Sie uns an unter +1-714-856-4447Video - https://mma.prnewswire.com/media/1668088/Quantopay_Launch.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1668134/QuantoPay_Logo.jpgOriginal-Content von: QuantoPay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159530/5055508