FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARES STRATEGIC MINING N8I1 CA04017M1041
AB/FROM ONWARDS 25.10.2021 14:25 CET
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ARES STRATEGIC MINING N8I1 CA04017M1041
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