Neuss (www.anleihencheck.de) - Die Creditreform Rating AG, eine der führenden europäischen Ratingagenturen, hat das im Rahmen der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) formulierte ESG in credit risk and ratings statement unterzeichnet, so die Creditreform Rating AG.Die Ratingagentur verpflichte sich damit, ökologische und soziale Faktoren genauso wie Aspekte der Unternehmensführung gezielt bei der Beurteilung von Kreditwürdigkeiten zu berücksichtigen. Die UN PRI seien eine Finanzinitiative der UN mit dem Ziel, die zunehmende Bedeutung der ESG-Faktoren für Investitionsentscheidungen widerzuspiegeln. ...

