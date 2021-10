Der 2015 gegründete Hersteller leichter Wollschuhe (Sitz: San Francisco) wird seine Aktie beim IPO für 12 bis 14 $ herausgeben. Unter dem Nasdaq-Kürzel BIRD gelangen 19,23 Mio. Stück in den Handel, darunter 3,85 Mio. von Altaktionären. Bis zu 2,88 Mio. weitere Stücke stehen bei Bedarf zu Verfügung. Die Anfangsbewertung kann 2,2 Mrd. $ erreichen.



Die Herstellung von ALLBIRDS-Schuhen liegt in der CO2-Emission nach Angaben des Unternehmens 30 % unter dem Wert vergleichbarer Sneaker. ALLBIRDS verwendet zertifizierte Merinowolle aus Neuseeland.



Seit 2015 verkaufte ALLBIRDS nach eigenen Angaben mehr als 8 Mio. Schuhe an 4 Mio. Kunden, mehr als 80 % von ihnen sind US-Amerikaner. Der Onlinevertrieb sorgte im vergangenen Jahr für 89 % der Umsätze, einziger weitere Vertriebsweg sind 27 eigene Läden (Stichtag Jahresmitte). Innerhalb von 2 Jahren (2018 bis 2020) wurde der Umsatz von 126 auf 219 Mio. $ ausgebaut. Der Verlust (2019 und 2020) stieg von 14,5 auf 25,9 Mio. $.



Bei der Entwicklung eines neuen Schuhs kooperiert ALLBIRDS mit ADIDAS.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de