ASML hat mit den Q3-Zahlen seine aktuelle Stärke unter Beweis gestellt. So erreichte das Unternehmen, das Marktführer bei Lithografie-Anlagen für die Halbleiterproduktion ist, einen Umsatzanstieg um ein Drittel auf 5,24 Mrd. €. Beim Gewinn ging es sogar noch deutlicher nach oben. Hier erreichte ASML eine Steigerung zum Vorjahr um 64 % auf 1,74 Mrd. €. Die von FactSet befragten Analysten hatten diesbezüglich nur mit einem Ergebnis von 1,63 Mrd. € gerechnet. Solide blieb auch der Ausblick auf das vierte Quartal. Aktuell rechnet ASML mit einem Umsatz zwischen 4,9 bis 5,2 Mrd. € und einer Bruttomarge von 51 bis 52 %. Im dritten Quartal hatte das Unternehmen diese Marge um mehr als vier Prozentpunkte auf 51,7 % verbessern können. Dass es dennoch an der Börse nach den Zahlen einige Abschläge gab, kann man eigentlich nur unter der Rubrik "Sell on good news" verbuchen. Wenn man hier wirklich gezielt das Haar in der Suppe sucht, dann wäre nur die Tatsache anzuführen, dass ASML mit seinen ausgewiesenen Ergebnissen jeweils eher am unteren Ende der eigenen Prognosespanne geblieben ist. Dennoch: Die Aussichten sind weiterhin hervorragend. Denn die Chiphersteller werden nicht umhinkommen, ihre Produktionskapazitäten weiter auszubauen und zu modernisieren.



