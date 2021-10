Die Wall Street startet mit einer positiven Note in die neue Handelswoche und knüpft damit an die starke Performance im laufenden Monat an. Der Future auf den Dow Jones signalisiert aktuell ein Plus von rund 0,2 Prozent. Für den S&P 500 und den Nasdaq geht es ebenfalls nach oben. Themenschwerpunkt bleibt die Q3-Ergebnissaison, die in der laufenden Woche nochmals an Fahrt gewinnt. Am Abend wird der Social-Media-Riese Facebook seine Bücher öffnen, im weiteren Verlauf dann Amazon, Apple und Microsoft.Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...