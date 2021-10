Da die Corona-Pandemie den Forschergeist beflügelt, die Politik spendabel und die Zulassungsbehörden kooperativ gemacht hatte, wurde ein Impfstoff in Rekordzeit entwickelt und zugelassen. Die "neuen" Biotechnologiehelden, die die Welt jetzt sucht (s. "Unsere Meinung" auf S.?1), brauchen wieder viel Zeit und Geld sowie eine breite Aufstellung. Drei Unternehmen stechen für uns heraus.Wer von Anfang an am Erfolg von Moderna teilhaben und dabei das Risiko streuen wollte, konnte über BB Biotech investieren. Die Beteiligungsgesellschaft hat gerade über einen Teilverkauf Gewinne realisiert, der US-Impfstoffhersteller ist mit 14,7% aber immer noch das Schwergewicht im Portfolio. Beim Krebsbekämpfer Halozyme realisierten die Schweizer nach elf Jahren einen Gewinn von 235 Mio. US-Dollar, den sie in Titel wie Revolution Medicine oder Relay Therapeutics steckten, die mit neuartigen Ansätzen den Kampf gegen verschiedene Krebsformen aufnehmen.Die Aktie (80,90 CHF; CH0038389992) notiert gut 20% über dem Wert ihrer Beteiligungen (61,20 CHF), was leicht unter dem zuletzt üblichen Aufschlag ...

