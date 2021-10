Stagflation ist quasi ein ökonomisches Horrorwort, und es macht in letzter Zeit häufiger die Runde. Es ist eine Mischung aus Stagnation der Wirtschaftsleistung bei gleichzeitiger Inflation - ein Zustand, den man nur schwer bekämpfen kann. Markus Fugmann sprach bereits am Freitag von Stagflation basierend auf den veröffentlichten Einkaufsmanagerdaten. Aktuell sehen wir in Deutschland eine Inflation ...

