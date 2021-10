Die neuen Macbook-Pro-Modelle bringen neben neuen Chips auch eine Kamera-Aussparung mit, wie wir sie von aktuellen iPhone-Modellen kennen. Mit einer kostenlosen Mac-App könnt ihr jetzt herausfinden, wie euer aktuelles Macbook mit einer solchen "Notch" aussehen würde. Schnellere Prozessoren und die Rückkehr von vor Jahren abgeschafften Anschlüssen begeistern viele Macbook-Pro-Fans. Weniger begeistert sind einige von einer anderen Design-Entscheidung: Apples neue Profi-Notebooks haben einen so schmalen Rand, dass die Webcam in Form einer Aussparung bis in den eigentlichen Bildschirm hineinrecht. Das kennen wir zwar schon von den iPhones der letzten Jahre und ...

