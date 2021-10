Wie AssCompact bereits berichtete, hat der Schätzerkreis der gesetzlichen Krankenversicherung seine neue Prognose für 2022 vorgelegt. Darin beziffert er das Minus auf rund 7 Mrd. Euro. Der PKV-Verband warnt nun vor dauerhaften Milliardenzuschüssen auf Kosten der Steuerzahler. Mit einem Defizit in Höhe von 7 Mrd. Euro wächst die Finanzlücke der GKV allein 2022 auf 28,5 Mrd. Euro - und ein Ende ist nicht in Sicht: Sollen die Beitragssätze auch in Zukunft konstant bleiben, summiert sich das Defizit ...

