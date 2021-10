Der Wochenstart ist freundlich am Kryptomarkt. Das Sentiment ist bullish und so legen am heutigen Montag alle der Top-5-Coins an Wert zu. Bei der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung, Ethereum, versuchen die Bullen weiterhin das Allzeithoch zu übertreffen. Diese Marken sind für den weiteren Verlauf für die Anleger von Bedeutung.Am vergangenen Donnerstag notierte der Preis für einen Ether (ETH) laut der Krypto-Börse Coinbase sehr nahe am Allzeithoch bei 4.384 Dollar. Der Ausbruch über den Widerstand ...

