Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Deutschen Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C):Aufgrund der Tatsache, dass weniger als 20% des aggregierten Nominals der Anleihe ausstehend sind, erklärt die Deutsche Wohnen SE hiermit, dass sie ihr Recht zur vorzeitigen Rückzahlung, in Verbindung mit den im Oktober 2017 begebenen 0,60%-Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 800 Mio. EUR fällig in 2026 (ISIN DE000A2GS377/ WKN A2GS37), entsprechend § 6 (2) der Anleihebedingungen ausübt. Die Kündigung erfolgt mit Wirkung zum 6. Dezember 2021; dieser Tag ist der Wahl-Rückzahlungstag gemäß Definition in den Anleihebedingungen. ...

