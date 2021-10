Zugemailt von / gefunden bei: Kathrein Privatbank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In den nächsten Wochen werden an den Kapitalmärkten voraussichtlich die gleichen Themen tonangebend sein wie in den vergangenen Wochen, und diese kann man mit dem folgenden Fragenkomplex schön zusammenfassen:Wie wird sich die Inflation entwickeln und wie und wann werden die einzelnen Notenbanken darauf reagieren (Tapering, Zinsanhebung)?Natürlich ist dieser Themenkomplex abhängig von vielen "Unterkapiteln" bei denen vor allem die Schlagwörter Wirtschaftserholung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...