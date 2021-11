Der DAX hat auch am Freitag seine Vortagesgewinne minimal ausgebaut und im Handelsverlauf ein weiteres Rekordhoch erreicht. Mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 16.094,07 Punkte verabschiedete sich der Leitindex aus dem Handel und hat auf Wochensicht um 0,25 Prozent zugelegt.Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel gab am Freitag um 0,24 Prozent auf 35.869,05 Zähler nach. Europaweit legten die meisten Börsen zu."Der DAX glänzt mehr durch Stabilität und weniger durch Dynamik", kommentierte Kapitalmarktstratege ...

