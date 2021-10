DJ hkp/// group: OLG-Urteil schafft Klarheit in der Vergütungsberatung für Banken

DGAP-Media / 2021-10-25 / 16:47

Frankfurt am Main, 25. Oktober 2021: Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat bislang umstrittene Fragen zur Abgrenzung von Rechtsdienstleistungen in der Vergütungsberatung bei Banken und Finanzdienstlern geklärt. Anders als in der aktuellen Ausgabe des Manager Magazins dargestellt, werden lediglich einzelne Aussagen auf der Webseite hkp.com als Bewerben und Anbieten von Rechtsdienstleistungen moniert. Die angegriffenen Texte waren zwar zuvor mit der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main abgestimmt; das OLG hat nun aber eine andere Rechtsposition eingenommen.

Das inzwischen rechtskräftige Urteil vom 2.9.2021 (Aktenzeichen 6U 249/19 - 2/3 O 315/18) stellt klar, dass im Rahmen der Vergütungsberatung bei Banken bestimmte Tätigkeiten, die als Rechtsdienstleistungen zu charakterisieren sind, wohl keine dem Vergütungsberater erlaubte Nebentätigkeit sind und daher grundsätzlich nur durch Rechtsanwälte erbracht werden dürfen. Gleichzeitig stellt das OLG jedoch klar, dass Vergütungsberater weiterhin wesentliche Teile der Beratung auch zur Vergütung in Banken erbringen dürfen.

hkp/// group begrüßt die Klarstellung zur Abgrenzung von Vergütungs- und Rechtsberatung. Diese gibt nunmehr allen Marktteilnehmern die erforderliche Orientierung. In den betreffenden Themenfeldern bietet die eigenständige spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei hkp/// legal künftig auch solche Leistungen an, die das OLG Frankfurt als Rechtsdienstleistungen qualifiziert hat, wie etwa die Risikoanalyse zur Ermittlung von Risikoträgern gemäß Institutsvergütungsverordnung, die Selbsteinschätzung von Banken als "bedeutendes Institut", die Überprüfung der regulatorischen Konformität der Vergütungssysteme von Banken, Versicherungen und Asset Managern sowie Teile der Ausgestaltung und Implementierung der Vergütungssysteme von Banken, sofern sie die Subsumption unter regulatorische Vorgaben und / oder die Umsetzung von Vergütungsregelungen in Vertragstexte beinhalten. Je nach Kundenwunsch arbeiten die Expertinnen und Experten der hkp/// group wie seit vielen Jahren weiterhin mit anderen Rechtsanwaltskanzleien und den internen Rechtsabteilungen vertrauensvoll zusammen.

"Wir freuen uns, als marktführende Vergütungsberatung auch im Bereich Banking weiterhin für unsere Kunden hoch qualitative und innovative Projekte durchzuführen. Durch die Gründung der hkp/// legal können Kunden jetzt noch umfassender beraten werden; beide Seiten profitieren vom Know-how des anderen", erläutert hkp/// group Managing Partner Michael H. Kramarsch.

Über hkp/// group

Die hkp/// group ist eine partnergeführte, internationale Unternehmensberatung. Als transformationserfahrene Berater sind wir anerkannter Innovationsführer in HR und beraten große und mittlere international tätige Unternehmen bis hin zu Start-ups, mit denen wir passgenaue und praxistaugliche Lösungen erarbeiten. Die hkp/// group Partner verfügen über langjährige und internationale Beratungs- und Unternehmenserfahrung. Sie sind im Markt anerkannte Experten für Executive Compensation, Board Services, Performance & Talent Management, HR Strategy & Transformation sowie HR & Compensation Benchmarking. Unsere Partner werden von Aufsichts- und Verwaltungsräten, Vorständen und Geschäftsleitungen sowie HR-Managern und -Spezialisten als kompetente Ansprechpartner geschätzt.

Kontakt Thomas Müller, Mobil: +49 176 100 88 237, E-Mail: thomas.mueller@hkp.com Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: hkp/// group Schlagwort(e): Finanzen

2021-10-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1243337 2021-10-25

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1243337&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 10:47 ET (14:47 GMT)